Mercato - OM : McCourt a offert un dernier transfert !

Après un été très agité avec plus d’une dizaine de recrues qui ont débarqué lors du mercato, l’Olympique de Marseille a bouclé un dernier coup très surprenant. C’est en effet Adrien Rabiot, ancien titi du Paris Saint-Germain libre depuis la fin de son contrat avec la Juventus, qui a décidé de signer pour le club dirigé par Roberto De Zerbi.

L’OM a choqué tout le monde

D’après les informations de RMC Sport, Roberto De Zerbi et Mehdi Benatia seraient les deux hommes derrière ce coup très étonnant. Le premier aurait réclamé l’arrivée d’un milieu de terrain technique, tandis que le second aurait fait jouer son réseau et après avoir pensé à Ismaël Bennacer de l’AC Milan, il aurait orchestré en coulisses l’arrivée de Rabiot à l’OM.

Rabiot validé par McCourt

Un troisième homme aurait finalisé ce dossier. Toujours selon RMC Sport, le propriétaire Frank McCourt aurait validé l’arrivée d’Adrien Rabiot, ainsi que les dépenses que cela aurait entrainé. C’est un signe fort envoyé par le boss de l’OM, qui jamais comme cet été n’aura ouvert les vannes pour offrir à son entraineur tous les joueurs qu’il demandait.