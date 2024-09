Transfert surprise au PSG !

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a mis la main sur quatre nouveaux joueurs, dont Matvey Safonov. L’arrivée du Russe à Paris a surpris de nombreux fans parisiens, car le portier n’est pas très connu en France. Mais Luis Campos, lui, le connaissait très bien, puisqu’il suivait son évolution depuis plusieurs années avant de le faire venir au club de la capitale.

Le secteur des gardiens de but a bien changé à Paris cet été. Le club de la capitale a perdu trois joueurs sur cette ligne, qui étaient tous en fin de contrat. Ainsi, Keylor Navas, Alexandre Letellier et Sergio Rico ont quitté le PSG. Luis Enrique peut toutefois toujours compter sur Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas, mais aussi sur Matvey Safonov, arrivé cet été.

Luis Campos suivait Safonov depuis des années

Matvey Safonov a été la première recrue de l’été du PSG. Le Russe est arrivé contre un chèque d’environ 20M€ et son transfert a étonné. En effet, le portier n’était pas très connu en France et le club de la capitale n’a également pas trop l’habitude d’aller piocher dans le championnat russe. Mais d’après les informations de L’Équipe, les dirigeants parisiens savaient très bien ce qu’ils faisaient. Luis Campos s’était très bien renseigné sur le joueur de 25 ans, puisqu’il le suivait déjà depuis plusieurs années, avant d’enfin le recruter cet été.

Safonov pourrait jouer face à Gérone en Ligue des champions

Pour le moment, Matvey Safonov n’a pas encore joué un match officiel avec le PSG, mais cela pourrait évoluer rapidement. Gianluigi Donnarumma étant blessé, il ne pourra pas tenir sa place face à Gérone en Ligue des champions. Luis Enrique pourrait donc faire appel au Russe, à moins que son choix se porte sur Arnau Tenas.