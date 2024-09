Mercato : Rabiot victime d’une énorme fake-news à l’OM !

Jean de Teyssière

Plus que quelques heures et l’officialisation tombera : Adrien Rabiot sera un joueur de l’OM. Le milieu de terrain international français est arrivé dans la soirée de lundi dans la ville phocéenne et devrait s’engager pour deux ans, si la visite médicale se déroule comme prévu. En attendant, les supporters sont aux anges, quitte à remodeler l’histoire.

Après avoir réalisé un mercato XXL sur le mercato estival, l’OM poursuit même en dehors de la fenêtre des transferts en réussissant le gros coup Rabiot. Libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus Turin le 30 juin, l’international français devrait s’engager dans les prochaines heures avec son nouveau club.

Les supporters de l’OM en extase !

L’arrivée d’Adrien Rabiot à l’OM a suscité une énorme vague d’engouement dans le peuple marseillais. Les supporters de l’OM sont arrivés en nombre à l’aéroport de Marignane et ils étaient plus de 300 à chanter pour Adrien Rabiot et contre le PSG. Pour certains, c’est même sûr : avec Rabiot, ils jouent le titre.

Rabiot, champion du monde 2018 ?

Dans l’euphorie de l’arrivée d’Adrien Rabiot à Marseille, certains supporters n’hésitent pas à réécrire l’histoire. L’Équipe révèle en effet que de nombreux supporters affirment haut et fort avoir recruté un champion du monde 2018 avec l’équipe de France. Ce n’est évidemment pas le cas, Adrien Rabiot ayant refusé d’être réserviste durant cette compétition, ce qui avait crée une brouille avec Didier Deschamps.