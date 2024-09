OM : De Zerbi entre déjà dans l'histoire, McCourt peut jubiler !

Amadou Diawara

A l'automne 2016, Frank McCourt a racheté l'OM, avant de lancer son « OM Champions' Project ». Si le club phocéen n'a pas encore soulevé de titre avec son nouveau propriétaire, il a des raisons d'espérer avec son nouvel entraineur. En effet, Roberto De Zerbi réussit des débuts fracassants à l'OM, ayant déjà battu un record datant de la saison 1954-1955.

Le 17 octobre 2016, Frank McCourt a officiellement racheté l'OM. Arrivé en tant que nouveau propriétaire du club phocéen, le businessman américain ne manquait pas d'ambition. Grâce à son « OM Champions' Project », Frank McCourt voulait que sa nouvelle écurie retrouve les sommets et regagne des titres. Toutefois, cet OM-là n'a encore rien gagné.

Après une saison 2023-2024 catastrophique, l'OM de Frank McCourt a décidé de se révolutionner. Parti à la retraite à la fin de son contrat le 30 juin, Jean-Louis Gasset a laissé sa place à Roberto De Zerbi sur le banc marseillais. Dans la foulée, Pablo Longoria a réalisé un mercato XXL à l'OM. En effet, le président olympien a finalisé onze transferts au total lors du dernier mercato estival : Neal Maupay, Jonathan Rowe, Elye Wahi, Geronimo Rulli, Jeffrey de Lange, Valentin Carboni, Derek Cornelius, Pierre-Emile Højbjerg, Mason Greenwood, Ismaël Koné et Lilian Brassier. Et si le marché a fermé ses portes le 30 aout, l'OM va tout de même officialiser une ultime arrivée.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot est sur le point de signer à l'OM. Alors qu'il passait sa visite médicale ce mardi matin, le joueur formé au PSG va défendre les couleurs phocéennes en 2024-2025. Et il va rejoindre un club qui réalise un début de saison tonitruant sous la houlette de Roberto De Zerbi. En effet, l'OM est invaincu en Ligue 1 avec trois victoires et un match nul (10 points). Des résultats qui lui permettent de talonner le PSG au classement (12 unités). De surcroit, l'OM peut se vanter d'avoir une attaque de folie. Menés par sa recrue star Mason Greenwood (meilleur buteur de Ligue 1 avec 5 buts) et par Luis Henrique (3 réalisations), les Marseillais ont déjà inscrit 12 buts, soit leur plus haut total après quatre journées de championnat depuis les 15 réalisations de l'exercice 1954-1955. C'est donc une record sous l'ère McCourt d'après Opta.