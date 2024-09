Rabiot - De Zerbi : Déjà une galère annoncée à l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM s’apprête à boucler un renfort surprise avec Adrien Rabiot, l’ancien milieu de terrain du PSG, qui va signer un contrat de deux ans avec son ancien rival. Mais le style de l’international français va-t-il vraiment correspondre à la philosophie de jeu mise en place par Roberto De Zerbi ? Daniel Riolo en doute fortement...

Malgré la fermeture du mercato début septembre, le recrutement estival de l’OM n’est pas tout à fait terminé, et Mehdi Benatia réserve une dernière surprise XXL dans l’entrejeu : Adrien Rabiot (29 ans) va débarquer au club avec un contrat de deux ans à la clé. Libre sur le marché depuis son départ de la Juventus Turin, l’international français a trouvé un accord avec l’OM, et cette nouvelle a fait couler beaucoup d’encre depuis dimanche soir étant donné le passif entre Rabiot et le PSG.

Voilà comment Rabiot parlait de l’OM au PSG ! https://t.co/jvBZJcDKqn pic.twitter.com/UUvj9bOqPZ — le10sport (@le10sport) September 16, 2024

Riolo pas emballé par le dossier Rabiot

Au micro de l’After Foot, sur RMC Sport, Daniel Riolo a livré son sentiment sur cette opération Rabiot à l’OM, et tente de calmer l’enflammade générale : « Je ne vais pas me rouler par terre parce qu’ils prennent Rabiot, car il vient surtout parce que personne n’en veut. Si les gens tombent en extase parce que Rabiot va à l’OM, franchement… », lâche Riolo.

« Dans le style De Zerbi, j’attends de voir »

Et l’éditorialiste de RMC affiche ensuite un gros doute sur la comptabilité entre Adrien Rabiot et Roberto De Zerbi, le coach de l’OM : « Rabiot ? Personne n’en voulait en Europe, il baisse la moitié de son salaire. Et Rabiot, pour moi, quand il quitte le PSG et qu’il va à la Juve, ça correspond aux pires années de ce club. C’est un milieu qui, pour moi, a très peu de qualités à part des qualités techniques. S’il réussit en Ligue 1, c’est parce que la Ligue 1 sera un championnat qui va peut-être lui réussir en termes de rythme mais il ne met aucun rythme dans ses matches. (…) Dans le style De Zerbi, j’attends de voir », poursuit Daniel Riolo.