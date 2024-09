Transfert de Rabiot : de lourdes menaces tombent

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM a officialisé dimanche soir un accord de principe avec Adrien Rabiot, qui est donc sur le point de signer un contrat de deux ans avec le club phocéen. Un transfert évidemment perçu d'un très mauvais oeil chez les supporters du PSG, qui n'hésitent pas à utiliser Milan Skriniar sur les réseaux sociaux pour menacer leur ancien joueur.

C'est l'une des signatures les plus improbables de l'été, et elle intervient après la clôture officielle du mercato : Adrien Rabiot (29 ans) va rejoindre l'OM. L'ancien milieu de terrain du PSG, pur produit du centre de formation du club de la capitale, a trouvé un accord sur les bases d'un contrat de deux ans avec le rival marseillais. La nouvelle a d'ailleurs été officialisée dimanche soir par un communiqué de l'OM, précisant que Rabiot devait encore valider sa visite médicale : « L’Olympique de Marseille annonce avoir trouvé un accord de principe avec 𝐀𝐝𝐫𝐢𝐞𝐧 𝐑𝐚𝐛𝐢𝐨𝐭 pour la venue au club du milieu international français. Le joueur s’engagera avec l’OM sous réserve du résultat de la visite médicale ».

L’Olympique de Marseille annonce avoir trouvé un accord de principe avec 𝐀𝐝𝐫𝐢𝐞𝐧 𝐑𝐚𝐛𝐢𝐨𝐭 pour la venue au club du milieu international français.



Le joueur s’engagera avec l’OM sous réserve du résultat de la visite médicale. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 15, 2024

Un transfert qui passe mal au PSG

Bien évidemment, comme on pouvait s'y attendre, cette nouvelle a provoqué une grosse vague de colère chez les supporters du PSG. Ces derniers s'en donnent à coeur joie sur les réseaux sociaux, car même si Rabiot avait quitté la capitale dans de mauvais termes avec la direction du PSG, il reste avant tout un enfant du club. Et le milieu de terrain de l'équipe de France fait donc l'objet de menaces à peine voilées de la part de certains supporters...

Skriniar missionné pour casser Rabiot

Sur X, un mouvement a été amorcé au moment de l'annonce de l'arrivée de Rabiot à l'OM dimanche soir. Et il consiste à interpeller Milan Skriniar, le robuste défenseur slovaque du PSG, pour l'inciter à casser Adrien Rabiot lors du prochain Classico : « Milan Škriniar, tu sais ce qu'il te reste à faire sur Adrien Rabiot ! », « Skriniar tu as une mission si rabiot signe à l’OM », « Skriniar titulaire au prochain classico, on a une mission pour toi tonton », « Skriniar tu peux encore te racheter pour tout ». Voilà le genre de post que l'on retrouve depuis dimanche soir à ce sujet. Un scénario qui n'est pas sans rappeler le retour de Fabrice Fiorèse au Parc des Princes en 2004, juste après son transfert du PSG à l'OM, qui avait subi un tacle assassin de la part de Sylvain Armand.