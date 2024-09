OM : Greenwood a conquis les supporters !

Jean de Teyssière

A l’OM, l’intégration de Mason Greenwood s’est très vite réalisée. L’ancien joueur de Manchester United a inscrit cinq buts en cinq matchs de Ligue 1 et son passé judiciaire ne semble pas embêter les supporters marseillais. Dans les rues de Marseille, beaucoup ont d’ailleurs son nom de floqué sur le dos.

L’un des gros feuilleton de l’été à l’OM fut l’arrivée de Mason Greenwood. L’international anglais, a déjà marqué de son empreinte son nouveau club, malgré ses antécédents judiciaires qui l’accablent. S'il est trop tôt pour affimer qu'il fait l'unanimité, beaucoup sont prêts à mettre de côté son passé.

Rabiot : Le vestiaire de l'OM déjà en feu ! https://t.co/rGztRsH1eZ pic.twitter.com/WBALDr9muN — le10sport (@le10sport) September 16, 2024

Greenwood réussi ses débuts

Statistiquement parlant, Mason Greenwood s’est très bien intégré à son nouveau club. Un doublé avec l'OM face à Brest et Toulouse et un but face à Reims font déjà de lui le meilleur buteur du championnat. Il est pourtant arrivé dans un climat de tension, lié à son passé judiciaire, lui qui avait été accusé en Angleterre de viol et de violences conjugales…

Greenwood déjà adopté par les supporters de l’OM

Pourtant, ces ennuis judiciaires n’ont pas d’impact sur l’amour porté par les supporters marseillais à leur nouvelle star. So Foot s’est promené dans les rues de Marseille et ses alentours avant la rencontre face à Nice (2-0) et la plupart des maillots portés par les personnes croisées étaient floqués du nom de Greenwood et son numéro 10. Transparent face à Nice, il ne reste plus qu'à voir ce qu'il se passera s'il cumule les mauvaises prestations...