Mbappé, 70M€... Le PSG a eu tout faux au mercato

Au contraire de l’OM, le PSG aura été un peu plus discret lors du mercato estival. Au final, le club de la capitale aurait terminé avec 4 recrues au compteur : Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Si Luis Enrique s’est dit satisfait du recrutement opéré par le PSG, voilà Paris aurait totalement visé à côté de ce qu’il lui fallait réellement.

Cet été, le PSG a perdu très gros à la fois financièrement et sportivement. En effet, après 7 saisons passées au sein du club de la capitale, Kylian Mbappé a fait ses valises, s’engageant alors librement au Real Madrid. Avec ce départ, on s’attendait alors à un mercato XXL de la part du PSG avec notamment l’arrivée d’une star pour tenter de faire oublier Mbappé. Au final, personne n’a été recruté pour remplacer le Français et seulement 4 nouveaux joueurs ont intégré l’effectif de Luis Enrique : Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué.

« Avec Asensio devant pour l’instant, pour moi, c’est un peu trop light »

Présent sur le plateau du Canal Football Club ce mardi soir, Samir Nasri a livré son regard sur le recrutement opéré par le PSG cet été. Et selon l’ancien joueur de l’OM, le club de la capitale n’a pas fait les bons choix. Tout d’abord, en ce qui concerne la succession de Mbappé, Nasri a expliqué : « Je ne suis pas convaincu par le recrutement fait. Il y a un joueur qui est parti qui mettait 50 buts. Avec Asensio devant pour l’instant, pour moi, c’est un peu trop light. Asensio n’a jamais fait une saison entière sans blessure ».

« Il me manque quelqu’un avec un peu d’impact au milieu »

Samir Nasri s’est aussi arrêté sur le milieu de terrain. Joao Neves a été acheté par le PSG pour 70M€, mais ce n’est pas le profil dont le club de la capitale avait visiblement besoin : « Je pensais qu’ils allaient prendre quelqu’un devant et un milieu de terrain avec un peu d’impact aussi. Joao Neves c’est un super joueur, mais c’est le même prototype que Vitinha. Pour moi, pour ces hauteurs là, en Ligue des Champions, il me manque quelqu’un avec un peu d’impact au milieu ».