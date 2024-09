Transfert de Rabiot : L'OM économise 40M€ !

Axel Cornic

Le mercato n’en finit plus de nous surprendre, avec l’arrivée d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille qui fait beaucoup de bruit ce mardi. Libre depuis la fin de son contrat avec la Juventus le 30 juin dernier, l’international français a été lié aux plus grands clubs d’Europe tout au long de l’été, mais c’est finalement dans le sud de la France qu’il a décidé de poursuivre sa carrière.

C’est ce qu’on appelle une véritable surprise. Ancien titi du PSG et annoncé aux quatre coins de l’Europe, Adrien Rabiot a attendu la mi-septembre pour trouver un nouveau club en rejoignant l’OM. Une décision très étrange à première vue, puisque si le club phocéen se montre ambitieux depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi, l’absence de Ligue des Champions pouvait poser problème.

L’incroyable coup de l’OM

Car justement, le milieu français assurait au printemps dernier qu’il visait un club capable de remporter la prestigieuse compétition européenne, une fois son contrat avec la Juventus terminé. D’ailleurs, des sources proches du dossier ont assuré que Rabiot aurait divisé son salaire par deux en rejoignant l’OM, lui qui gagnant 7M€ net par an à Turin et dont l’entourage réclamait au moins 8M€ pour prolonger.

« Le club va aller en Ligue des champions, donc il y a 40M€ dans les caisses »

A en croire les dernières révélations de Daniel Riolo, l’OM aurait accepté un deal assez surprenant pour le convaincre, prévoyant déjà des grosses entrées d’argent l’été prochain. « Rabiot, une partie de l’oseille qu'on lui a promis ne sera encaissé que l’année prochaine, car on se dit que le club va aller en Ligue des champions, donc il y a 40M€ dans les caisses et l’augmentation viendra à ce moment-là » a expliqué l’un des visages de l’After Foot, sur RMC Sport. « Ça a été accepté. Dans le deal, il est dit qu’une partie de l’oseille sera donnée l’année prochaine car l’OM dit, et à juste titre ils ont raison d’avoir cette ambition, qu’ils seront en Ligue des champions l’année prochaine et que de l’argent va rentrer ».