Mercato : Le PSG a recruté «l’un des meilleurs»

Alexis Brunet

Lors du mercato estival, le PSG a fait quelques retouches à son effectif. Le club de la capitale a notamment recruté un gardien de but, afin de concurrencer Gianluigi Donnarumma. Le choix de Luis Campos s’est posé sur Matvey Safonov, qui évoluait jusqu’alors au FK Krasnodar. Selon certains, le Russe était tout simplement le meilleur du championnat sur sa ligne.

Alors que le PSG n’a pour le moment disputé que quatre matches de championnat depuis le début de saison, on a toutefois pu voir presque toutes les recrues estivales à l’œuvre. João Neves s’est par exemple installé au milieu de terrain et il brille avec déjà quatre passes décisives. Willian Pacho a lui aussi eu plusieurs titularisations et Désiré Doué a pour le moment dû se contenter de quelques entrées en jeu.

Safonov va sûrement connaître sa première titularisation

Le seul Matvey Safonov n’a pour le moment pas eu le moindre temps de jeu en match officiel depuis le début de la saison. Il faut dire que la place de gardien de but est occupée au PSG par Gianluigi Donnarumma et l’Italien est censé la garder tout au long de la saison. Mais ce mercredi, face à Gérone en Ligue des champions, l’ancien joueur de l’AC Milan ne pourra pas tenir sa place, car il s’est blessé face à Brest, et le portier russe devrait donc prendre sa place.

« C’était l’un des meilleurs en Russie »

Si Matvey Safonov est choisi pour garder les buts parisiens face à Gérone, cela devrait bien se passer. Le portier dispose de grandes qualités, comme l’a souligné Wilson Isidor pour L’Équipe, qui a croisé la route du gardien du PSG, lorsqu’il évoluait dans le championnat russe. « C’était l’un des meilleurs en Russie sur sa ligne. » Mais ce n’est pas la seule qualité du joueur de 25 ans, à en croire un directeur sportif qui souhaitait le recruter. « C’est très difficile pour l’attaquant de lire ses déplacements, car il attend le dernier moment pour plonger. Il a aussi des réflexes au-dessus de la moyenne. Il faut y ajouter une relance à la main très efficace et très utile sur les phases de transition. »