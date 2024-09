Mercato - PSG : L'annonce de Luis Enrique sur le départ de Mbappé

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé a quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale n'a pas recruté de nouvelle star pour remplacer son ancien numéro 7, préférant miser sur un collectif fort. Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Luis Enrique s'est livré sur l'après-Mbappé.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a fait ses valises l'été dernier. En effet, le capitaine de l'équipe de France a signé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid.

PSG - Barcola : Luis Enrique trouve la formule magique ! https://t.co/hn2Om14BO9 pic.twitter.com/gib4zuVWPz — le10sport (@le10sport) September 17, 2024

Le PSG mise sur le collectif pour oublier Mbappé

Orphelin de Kylian Mbappé, le PSG a décidé de ne pas le remplacer par une nouvelle vedette. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club emmené par Luis Enrique veut désormais s'appuyer sur un collectif fort. D'où le recrutement de Désiré Doué pour remplacer numériquement Kylian Mbappé.

«C'est quelque chose qui me plaît»

Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Luis Enrique a lâché ses vérités sur la nouvelle politique du PSG après le départ de Kylian Mbappé. « Si le PSG a oublié le départ de Kylian Mbappé grâce à son collectif ? C'est important d'évaluer le présent et ça passe par un projet clair, défini la saison dernière. Mais pour tirer des conclusions, il faut attendre la fin de la saison et peut-être plusieurs saisons pour voir si cette idée a pu être menée à bien. C'est quelque chose qui me plaît », a confié le coach du PSG.