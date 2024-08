Real Madrid : Mbappé plombé par le clan des Brésiliens ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé de franchir un nouveau cap. Arrivé au terme de son contrat, le Français s’est engagé avec le Real Madrid, le club de ses rêves. Mbappé a alors rejoint l’effectif de Carlo Ancelotti, où il sera notamment en concurrence en attaque avec 3 Brésiliens : Vinicius Jr, Rodrygo et Endrick. Et si ce trio mettait à mal l’aventure de Mbappé au Real Madrid ?

A l’instar de Kylian Mbappé, Endrick a lui aussi rejoint le Real Madrid cet été. Recruté il y a quelques mois de cela, le crack brésilien devait attendre sa majorité pour poser ses valises en Espagne. C’est désormais chose, le voilà donc au sein de la Casa Blanca. Endrick n’arrive pas vraiment en terre inconnue, lui qui retrouve notamment ses coéquipiers en sélection : Vinicius Jr et Rodrygo.

« C’est vrai que les Brésiliens aiment bien jouer entre eux »

Agent FIFA, Franck Henouda a été interrogé sur cette association des 3 Brésiliens au Real Madrid et de possibles répercussions négatives sur Kylian Mbappé. Pour Carré, il a alors répondu : « Ce n’est pas casse gueule pour Mbappé de jouer avec Vinicius, Rodrygo et Endrick ? C’est difficile à dire, mais ça fait partie des questions qu’on peut se poser. Je ne sais pas s’ils vont le faire ou pas le faire, mais c’est vrai que les Brésiliens aiment bien jouer entre eux. Ils ont une façon de jouer au football qui n’est pas la même que Mbappé. On va voir ce qui va se passer. J’espère que non pour le Real Madrid ».

Mbappé bien accueilli au Real Madrid

Le match du Real Madrid face à l’Atalanta Bergame pour la grande première de Kylian Mbappé a en tout cas donné des réponses sur l’accueil du vestiaire merengue pour le Français. A peine arrivé, il semble déjà très bien intégré. Fred Hermel a ainsi confié : « Le plus gros enseignement, ce n’est pas la victoire du Real Madrid, ce n’est même pas le but de Mbappé, pour moi, c’est l’attitude des autres joueurs avec Mbappé. Et l’attitude de Mbappé avec les autres. J’ai connu le vestiaire des Galactiques, je me souviens des joueurs qui ne passaient pas le ballon à Zidane. Ça a été compliqué parfois ce club pour des joueurs quand ils arrivaient. Je me souviens d’Anelka, ce dont il a souffert quand il est arrivé dans ce vestiaire. Ça n’a pas toujours été évident pour un joueur d’arriver en étant un transfert important. Il y en a plusieurs qui ont beaucoup souffert, même Zizou. Il a mis 6 mois avant de s’intégrer dans le vestiaire. Figo, il ne lui passait pas le ballon au début. Là ça se passe bien. Il y avait déjà eu des contacts entre certains joueurs, dont Vinicius, avec Mbappé ».