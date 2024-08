Real Madrid - PSG : C'est la révolution pour Mbappé !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. En rejoignant le club merengue, l'attaquant de 25 ans a découvert un tout nouvel univers. En effet, Kylian Mbappé évolue désormais dans un environnement où l'institution est au-dessus de tous les joueurs.

A la fin de sa septième saison avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de claquer la porte du Parc des Princes. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec l'écurie parisienne, le capitaine de l'équipe de France. a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Un club à part.

Mercato - PSG : Rebondissement pour cette recrue à 20M€ ! https://t.co/IBKfR5CrIi pic.twitter.com/dkv3qu2zbP — le10sport (@le10sport) August 16, 2024

Le Real Madrid est au-dessus de tous ses joueurs

Sur les ondes de RMC Sport, Frédéric Hermel s'est prononcé sur l'intégration de Kylian Mbappé au Real Madrid. A en croire le journaliste français, le nouveau numéro 9 merengue est entré dans un nouveau monde.

«Il sait que le Real est beaucoup plus grand que lui»

« Kylian Mbappé ? Il est très intelligent, il sait ce qu'il doit faire. Il sait que le Real est un club beaucoup plus grand que lui, et ce n'était pas forcément le cas quand il était dans ses précédents clubs, il a compris que l'institution est plus grande que tous les joueurs. On dit souvent que le Barça est un club qui a connu de grands entraîneurs et le Real un club qui a connu de grands présidents. La première grande star du Real Madrid, Alfredo Di Stefano n'aimait pas l'entraîneur de l'époque, il est alors entré dans le bureau du président Santiago Bernabeu et lui a dit 'c'est lui ou c'est moi', le président s'est levé, a ouvert la porte et a rétorqué 'Merci pour tout ce que tu as fait, tu peux partir' et Di Stefano a été viré. (...) Je ne vais pas dire que l'on ne va plus parler de Kylian Mbappé dans 15 jours, mais il va rentrer dans la normalité et rapidement, c'est le Real qui va compter et qui sera mis en avant », a précisé Frédéric Hermel.