Mercato - PSG : Rebondissement pour cette recrue à 20M€ !

L’hiver dernier, le PSG avait bouclé le transfert du jeune Gabriel Moscardo en provenance de Corinthians contre 22M€ (bonus compris). Arrivé cet été à Paris, le milieu défensif brésilien pourrait déjà quitter le club sous la forme d’un prêt comme l’a évoqué Luis Enrique en conférence de presse ce jeudi après-midi.

Le mercato du PSG est loin d’être terminé. A la recherche de renforts, le club de la capitale n’en oublie pas l’équilibre de son effectif. Comme le révèle le Parisien ce jeudi, avant de recruter de nouveaux éléments, les dirigeants parisiens devraient se séparer de plusieurs éléments. Le club francilien pourrait notamment céder plusieurs joueurs en prêt, comme cela a pu être le cas avec Renato Sanches et Cher Ndour. Gabriel Moscardo pourrait notamment être concerné.

« On va voir si on les prête ou si on les fait jouer dans une catégorie d'âge inférieure »

« On est encore en train d'apprendre à connaître le joueur », a avoué Luis Enrique au sujet du jeune Brésilien arrivé cet été au PSG. « Il y a ce qu'on voit d'un joueur avant de le recruter, et on avait beaucoup aimé ce qu'on avait vu. C'est clairement un joueur d'avenir, avec beaucoup de qualités. On a aimé ce qu'on a vu, mais comme on est en pleine phase finale de notre confection d'effectif, on a encore besoin de peaufiner notre réflexion et de décider combien de joueurs on garde. Car on a beaucoup de jeunes joueurs et on pense que pour progresser, ils doivent jouer et pas seulement attendre leur chance. Pour Moscardo, comme pour les autres jeunes joueurs qui ne jouent pas, on va voir si on les prête ou si on les fait jouer dans une catégorie d'âge inférieure. »

Moscardo pourrait être prêté

Et clairement, la tendance n’est pas à une inclusion dans la rotation de l’équipe première pour Gabriel Moscardo. Le Parisien précise ainsi que le joueur de 18 ans pourrait clairement être cédé en prêt afin d’engranger du temps de jeu cette saison. Affaire à suivre...