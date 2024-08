Mercato : L'OM a fixé une condition pour ce joueur de Thierry Henry

Amadou Diawara

Alors que le mercato estival va fermer ses portes le 1er septembre, l'OM pourrait enregistrer le départ de Bamo Meïte. En effet, le club phocéen serait ouvert à l'idée de se séparer de son crack de 22 ans. D'ailleurs, la direction de l'OM aurait déjà trouvé le potentiel successeur de Bamo Meïte : Kiliann Sildillia (Fribourg).

Depuis le début du mercato estival, l'OM n'a pas chômé. En effet, Pablo Longoria a multiplié les transferts, que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs. Et alors que le marché va fermer ses portes le 1er septembre, le président de l'OM compte officialiser de nombreuses transactions supplémentaires.

L'OM ouvre la porte au départ de Meïte

Depuis l'ouverture du mercato estival le 10 juin, l'OM de Roberto De Zerbi a recruté neuf joueurs au total : Ismaël Koné (Watford), Lilian Brassier (Brest), Mason Greenwood (Manchester United), Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham), Derek Cornelius (Malmö), Valentín Carboni (Inter), Geronimo Rulli (Ajax), Jeffrey de Lange (Go Ahead Eagles) et Elye Wahi (Lens) Pour renforcer davantage son effectif d'ici la fin du marché, le club phocéen a prévu d'attirer trois nouveaux joueurs vers le Vélodrome. D'après les indiscrétions de RMC Sport, Pablo Longoria aimerait offrir à la fois un ailier gauche, un milieu de terrain et un défenseur à Roberto De Zerbi, son nouvel entraineur.

OM : Sildillia, le digne héritier de Meïte

En parallèle, Pablo Longoria voudrait clore son opération dégraissage. Alors que Pau Lopez devrait signer à Côme - sous la forme d'un prêt avec une option d'achat - le président de l'OM compterait se débarrasser de quatre autre membres de son effectif d'après RMC Sport. En effet, Jordan Veretout, Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Ulisses Garcia seraient poussés vers la sortie par le club marseillais. De surcroit, un sixième joueur pourrait quitter l'OM d'ici le 1er septembre. Comme l'a indiqué le média français, Bamo Meïte ne serait pas dans la même situation que ses coéquipiers cités précédemment, mais sa direction serait tout de même ouverte à son départ. Et si le crack ivoirien de 22 ans venait à prendre la porte, l'OM devrait se tourner vers Kiliann Sildillia, pensionnaire de Fribourg et protégé de Thierry Henry en équipe de France Olympique, pour le remplacer numériquement.