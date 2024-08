Mercato - PSG : Un transfert bientôt bouclé à contrecoeur ?

Thomas Bourseau

Entre le Paris Saint-Germain et Manchester United, deux transferts pourraient avoir lieu avant que le rideau tombe sur le mercato estival à la toute fin du mois d’août. Cependant, le PSG devrait accepter une opération qu’il jugerait non nécessaire afin d’en boucler une qu’il estimerait pressante. Explications.

À deux semaines de la fermeture du mercato estival, le Paris Saint-Germain n’est toujours pas parvenu à se séparer de Manuel Ugarte. Le milieu de terrain de 23 ans ne ferait plus l’unanimité auprès du staff technique du PSG et plus particulièrement dans l’esprit de son entraîneur Luis Enrique. Comme il semble que ce soit le cas pour Nordi Mukiele ou encore Danilo Pereira, Manuel Ugarte n’entrerait pas dans les plans de Luis Enrique.

Mercato - PSG : Un deal surprenant annoncé à l'étranger ? https://t.co/BZStUhpUqT pic.twitter.com/gVkzGEnb9U — le10sport (@le10sport) August 15, 2024

Le feuilleton Manuel Ugarte est au point mort !

Selon The Daily Telegraph, le Paris Saint-Germain reconnaîtrait d’ailleurs que la vente de Manuel Ugarte se veut de plus en plus pressante. Toutefois, les hauts représentants du PSG refuserait catégoriquement de revoir ses ambitions financières à la baisse pour Ugarte, à savoir la barre de 60M€. Manchester United, de son côté, n’aurait nullement l’intention de débourser cette somme à l’instant T, à savoir sans avoir renflouer ses caisses grâce au transfert de Jadon Sancho.

Un transfert de Jadon Sancho pour débloquer celui de Manuel Ugarte

Mais là résiderait le problème. Pour le moment, hormis le PSG, aucun autre club n’émettrait un souhait concret de recruter Jadon Sancho. Luis Enrique serait plutôt fan du profil polyvalent de l’international anglais comme L’Équipe l’assurait dernièrement. Mais comme The Telegraph l’a confié ces dernières heures, le PSG ne cultiverait finalement plus le désir de faire venir Jadon Sancho dans la capitale. Si jamais le Paris Saint-Germain revenait sur cette décision, le feuilleton Manuel Ugarte pourrait alors connaître son épilogue. Le suspense est à son comble, le PSG est donc confronté à un choix cornélien...