PSG : Neymar, Cavani… 7 ans après, il faut faire sans Mbappé !

En ce vendredi 16 août, le PSG va retrouver le chemin de la Ligue 1. Champion en titre, le club de la capitale remet sa couronne en jeu et ça va débuter par un premier match sur la pelouse du Havre. Une rencontre qui sera suivie de très près étant donné qu’une nouvelle ère débute au PSG, celle sans Kylian Mbappé. 7 ans après, on va donc retrouver une composition d’équipe à Paris sans le désormais joueur du Real Madrid.

C’est un sacré défi qui attend le PSG et Luis Enrique à partir de ce vendredi. En effet, le club de la capitale va désormais devoir évoluer sans un certain Kylian Mbappé, lui qui empilait les buts sous le maillot du club de la capitale. « C'est un défi passionnant, un défi de montrer que c'est un sport collectif. Nous voulons être un acteur majeur. On peut y arriver, c'est notre objectif », expliquait notamment Luis Enrique en conférence de presse avant la rencontre du PSG face au Havre. L’accent sera donc mis sur le collectif à Paris. A voir maintenant à quoi ressemblera cette composition d’équipe sans Kylian Mbappé.

Quel PSG sans Mbappé face au Havre ?

Pour cette reprise de la Ligue 1, le PSG aura face à lui Le Havre, entraîné par Didier Digard. Quels seront alors les choix de Luis Enrique pour sa composition d’équipe sans Kylian Mbappé ? Selon les informations de L’Equipe, on devrait retrouver Gianluigi Donnarumma dans les buts. La ligne défensive serait composée de Lucas Beraldo, Willian Pacho, Milan Skirniar ainsi qu’Achraf Hakimi. Au milieu, Marco Asensio, Vitinha et Warren Zaïre-Emery formeraient un trio. Enfin, sur la ligne offensive, ce sont Bradley Barcola, Gonçalo Ramos et Kang-in Lee qui devraient être associés.

Voilà à quoi ressemblait le PSG avant Mbappé !

Sans Kylian Mbappé, le nouveau visage du PSG se précise donc un peu même si ça risque de bouger entre les différents absents du 11 et les recrues à venir à Paris. Le début donc d’une nouvelle ère dans la capitale française après 7 saisons passées avec Mbappé. Il faut donc remonter à août 2017 pour revoir une composition d’équipe sans l’actuel joueur du Real Madrid. A quoi ressemblait alors le PSG avant la signature de Kylian Mbappé ? Le 25 août 2017, l’arrivée du Français n’étant pas encore officiel, Paris affrontait l’ASSE avec le 11 suivant : Alphonse Areola - Thomas Meunier, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa - Javier Pastore, Thiago Motta, Adrien Rabiot - Angel Di Maria, Edinson Cavani, Neymar. Yuri Berchiche, Julian Draxler et Giovani Lo Celso étaient eux entrés en jeu.