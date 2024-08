PSG - Mbappé : Le coup de gueule de Luis Enrique face à la presse espagnole

Amadou Diawara

Alors qu'il a quitté le PSG cet été, Kylian Mbappé a joué son tout premier match avec le Real Madrid ce mercredi soir. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Luis Enrique a été interrogé par un journaliste espagnol sur son ancien numéro 7. Irrité par la question de son compatriote, le coach du PSG a poussé un coup de gueule.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a pris le large. En fin de contrat le 30 juin 2024, la star de 25 ans a rejoint le club de ses rêves : le Real Madrid. En effet, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du club merengue.

Luis Enrique s'agace après une question sur Mbappé

Tout juste arrivé au Real Madrid, Kylian Mbappé a joué son tout premier match sous ses nouvelles couleurs ce mercredi soir contre l'Atalanta. D'ailleurs, le numéro 9 merengue s'est illustré en inscrivant le deuxième but de son équipe en Supercoupe d'Europe. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Luis Enrique a été questionné sur la prestation de Kylian Mbappé avec le Real Madrid. Ce qui n'a pas manqué de l'agacer.

«Qu’ils sont ennuyants ces Espagnols»

« Le premier match de Kylian Mbappé avec le Real Madrid ? Qu’ils sont ennuyants ces Espagnols. Mon Dieu. T’es encore là ? Jusqu’à quand ? J’ai l’impression que tu vis ici. Tu as aimé les JO ? Parfait. Je n’imaginais pas que vous alliez encore me poser une question sur Kylian. Je n’ai rien à cacher, je l’ai toujours adoré. C’est un joueur et une personne unique, exceptionnel. J’ai adoré être avec lui et son frère Ethan. Je lui souhaite le meilleur. Et que Madrid perde contre nous », a pesté Luis Enrique, le coach du PSG. Reste à savoir s'il sera de nouveau interrogé sur Kylian Mbappé dans un avenir proche.