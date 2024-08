Real Madrid : Mbappé vide son sac après son transfert

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Alors qu'il jouait son premier match sous les couleurs merengue ce mercredi soir, le nouveau protégé de Carlo Ancelotti a déjà marqué son premier but et soulevé son premier trophée, à savoir la Supercoupe d'Europe. Interrogé après la victoire du Real Madrid contre l'Atalanta, Kylian Mbappé s'est totalement enflammé pour son transfert.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a changé d'air après sa sa septième saison passée à Paris. En fin de contrat le 30 juin 2024, la star de 25 ans s'est engagée librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Alors que le club merengue avait rendez-vous avec l'Atalanta ce mercredi soir, Kylian Mbappé a fait ses débuts sous les couleurs de sa nouvelle équipe. Titularisé par Carlo Ancelotti en Supercoupe d'Europe, le numéro 9 de la Maison-Blanche a inscrit le deuxième but des siens. Après la victoire du Real Madrid (2-0), Kylian Mbappé s'est totalement enflammé lors d'un entretien accordé au média du club.

🤍 "Cuando juegas en el MADRID NO HAY LÍMITES".



«Quand tu joues pour le Real, il n'y a pas de limite»

« Comment je vais ? Très bien. Je me sens bien. Un titre, c'est très important. On a gagné. La Supercoupe d'Europe va aller à la maison maintenant. Mon but ? Oui, mais le plus important, c'est l'équipe, même si marquer, c'est quand même bien », a confié Kylian Mbappé, avant d'en rajouter une couche.

«Il est fier de moi»

« Si je suis venu pour vivre ces choses-là ? Oui, mais j'en veux encore beaucoup plus. Quand tu joues pour le Real Madrid, il n'y a pas de limite. Je suis ici, on va s'améliorer et on va vivre des soirées incroyables, c'est sur. Que m'a dit mon père ? Il est fier de moi, il est heureux de vivre ce moment », a conclu Kylian Mbappé, la nouvelle recrue du Real Madrid.