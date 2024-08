Urgence totale, le PSG relance son mercato !

Axel Cornic

Depuis le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain semblait vouloir recruter un ailier e très haut niveau. Mais la tendance pourrait bien changer, puisque la blessure de Gonçalo Ramos oblige les dirigeants à agir, avec la volonté de recruter un nouvel attaquant de pointe en cette fin de mercato.

C’est la grosse tuile de la première journée de Ligue 1. Titularisé face au HAC ce vendredi, Gonçalo Ramos a bien commencé avec une passe décisive sur le but de Kang-In Lee... puis plus rien. L'attaquant portugais a en effet été victime d’une blessure très tôt dans le match et a été contraint de quitter ses coéquipiers, après une vingtaine de minutes.

PSG : La terrible nouvelle tombe pour Luis Enrique https://t.co/AeXGd3JsfB pic.twitter.com/cVTzlbRLFB — le10sport (@le10sport) August 17, 2024

Ramos out 3 mois ?

D’après les informations du Parisien, Ramos devrait être obligé de subir une opération à la cheville gauche et son absence pourrait bien aller jusqu’à trois mois. Un coup dur pour le joueur comme pour Luis Enrique, qui semblait en avoir fait son titulaire au poste de numéro 9.

Le PSG pourrait recruter un buteur

Ce coup dur pourrait bien pousser le PSG a repartir sur le mercato, qui se termine d’ailleurs dans seulement quelques semaines. D’après les informations de Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, l’état-major parisien envisagerait désormais le recrutement d’un attaquant de pointe pour renforcer l’équipe. Les spéculations ont déjà commencé en Italie, avec la piste menant à Victor Osimhen du Napoli.