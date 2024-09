Mercato - OM : «Bravo Rabiot», l’énorme déclaration d’amour en direct

Pierrick Levallet

L’OM vient de boucler un très joli coup alors que le mercato a fermé ses portes depuis plusieurs jours maintenant. Le club phocéen a officialisé la signature d’Adrien Rabiot ce mardi. L’ancien milieu de terrain du PSG était libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus. L’international français évoluera donc sous les couleurs marseillaises cette saison. Et Christophe Dugarry s’est réjoui du choix du joueur de 29 ans.

«J’adore cette liberté de penser»

« J’adore Adrien Rabiot. Mais Adrien Rabiot c’est mon idole. Mais quelle liberté ce garçon. Mais oui la liberté de faire ce qui veut le garçon. A l’époque, il était au PSG, qu’est-ce qu’on lui a dit, qu’est-ce qu’on lui a pas dit. Il a dit « je décide de ne pas prolonger mon contrat, « je décide de garder ma mère comme agent », « je décide d’aller à la Juve ». Là il décide d’aller à Marseille, mais mon garçon, il fait ce qu’il veut. J’adore cette liberté de penser, d’agir » a d’abord expliqué le champion du monde 2018 au micro de RMC.

«J’aime les gens qui sont libres»

« Bravo Adrien Rabiot. Il n’est pas dans les dictats qu’on lui dit. Le mec fait une carrière exceptionnelle avec tout ce qui s’est passé. Titulaire en équipe de France, capitaine à la Juventus et là il signe à l’OM. Bravo, c’est l’émotion que tu avais envie de vivre. Même si tu es né à Paris, si tu as porté le maillot du PSG et alors... C’est interdit d’apprécier aussi une autre équipe ? Il a raison, j’adore ce garçon, bravo à sa liberté et bravo à lui. J’aime les gens qui sont libres » a ensuite poursuivi Christophe Dugarry, qui semble avoir déjà validé le transfert libre d’Adrien Rabiot à l’OM.