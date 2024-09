Mercato - PSG : Luis Enrique lâche un aveu sur sa signature

Amadou Diawara

Après avoir remercié Christophe Galtier, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est offert les services de Luis Enrique. Arrivé à la fin de la saison 2022-2023, Luis Enrique est comme un poisson dans l'eau à Paris. D'ailleurs, le coach espagnol a affirmé ce mardi qu'il était très heureux d'avoir rejoint le PSG.

Après avoir passé seulement une saison au PSG, Christophe Galtier a été évincé par les hautes sphères parisiennes. Pour assurer la succession du coach français, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont décidé de faire confiance à Luis Enrique.

Luis Enrique est heureux d'avoir signé au PSG

Arrivé au PSG lors de l'été 2023, Luis Enrique a réussi sa toute première saison à Paris. En effet, le club de la capitale a remporté à la fois la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des Champions. De surcroit, les hommes de Luis Enrique se sont hissés jusqu'au dernier carré de la Ligue des Champions, ayant été éliminés par le Borussia Dortmund.

«C'était une bonne décision de venir ici»

Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, avant le premier match de Ligue des Champions de la saison contre Gérone (mercredi soir), Luis Enrique a fait clairement savoir qu'il ne regrettait pas d'avoir rejoint le PSG il y a un peu plus d'un an. « Mon jour préféré est le jour du match, tout est prêt, fait, j'aime l'incertitude avant le match, toutes les étapes, et évidemment la relation avec les joueurs (...) Je crois que c'était une bonne décision de venir ici. Mon rôle au PSG ? Les entraineurs, on a toujours de l'influence. Il faut s'adapter, convaincre les joueurs de la manière de jouer. C'est un projet plus malléable pour créer cette mentalité. J'ai plus d'influence avec le président et Luis Campos pour faire cette structure et générer quelque chose. Je suis très motivé et je suis ravi de compter sur la confiance du club, et j'essaie de leur rendre en apportant des résultats », s'est réjoui le coach parisien.