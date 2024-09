Mercato - PSG : Luis Enrique lâche un gros indice pour son avenir

Axel Cornic

Arrivé à l’été 2023, Luis Enrique a affiche un bilan plutôt positif et depuis le départ de Kylian Mbappé, il semble avoir pris une toute nouvelle importance au Paris Saint-Germain. Au point de sérieusement songer à s’inscrire sur la durée, puisque depuis plusieurs semaines une prolongation de contrat est évoquée pour le coach parisien.

Ce mercredi, le PSG va débuter son aventure en Ligue des Champions, avec une toute nouvelle formule. Après avoir échoué en demi-finale la saison dernière, Luis Enrique va sans aucun doute vouloir faire mieux et faire définitivement taire les critiques au sujet de ses choix à Paris, où l’on semble toutefois avoir très peu de doutes sur son avenir.

OM - PSG : Marquinhos lâche un message glacial à Rabiot https://t.co/Ww8W3AL3iG pic.twitter.com/7LJzbpbHa9 — le10sport (@le10sport) September 17, 2024

Le PSG de Luis Enrique ?

Voilà plusieurs semaines déjà qu’un nouveau contrat est évoqué pour le technicien espagnol, actuellement lié au PSG jusqu’en juin prochain. Les dirigeants parisiens semblent totalement séduits et lors de la conférence de presse de ce mardi, Luis Enrique a semblé être très épanoui à Paris. « Au Barça c’était formidable, c’était une équipe déjà faite et ici l’idée était de créer une mentalité collective et créer nos propres stars finalement » a expliqué l’ancien du FC Barcelone.

« J'ai plus d'influence avec le président et Luis Campos »

« Il faut s'adapter, convaincre les joueurs de la manière de jouer. C'est un projet plus malléable pour créer cette mentalité » a confié Luis Enrique, qui disputera face à Girona son 59e match sur le banc du PSG. « J'ai plus d'influence avec le président et Luis Campos pour faire cette structure et générer quelque chose. Je suis très motivé et je suis ravi de compter sur la confiance du club et j'essaie de leur rendre en apportant des résultats ».