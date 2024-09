PSG - Barcola : Luis Enrique trouve la formule magique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG en provenance de l’OL contre 50M€ (bonus compris) en août 2023, Bradley Barcola a atteint un nouveau statut sous les ordres de Luis Enrique. Devenu un international prometteur, le joueur de 22 ans se distingue par son style de jeu ponctué par de nombreuses courses. Un élément essentiel pour s’épanouir selon Jimmy Algerino.

Le PSG et Luis Enrique disposent d’un diamant brut. A seulement 22 ans, Bradley Barcola est devenu une véritable attraction à lui tout seul. Pourtant, il y a encore un an et demi, le joueur né en 2002 n’était pas sûr de faire carrière un jour à l’OL, qui s’en séparera en août 2023 contre 50M€.

Bradley Barcola en forme sur ce début de saison

Devenu international Français et véritable révélation de la deuxième partie de saison dernière avec le PSG, Bradley Barcola est reparti sur de très bonnes bases en 2024-2025. Auteur de quatre buts en quatre matchs de championnat, le numéro 29 parisien se distingue également par ses longues courses effrénées, aussi bien pour attaquer que pour défendre.

« Il a besoin de ça, de courir »

Et selon l’ancien latéral droit du PSG Jimmy Algerino, cet aspect de courses est très positif pour le développement du joueur : « Barcola ne peut pas faire l’impasse et je pense qu’il a besoin de ça, de courir. Ça lui permet de ne pas avoir les défenseurs sur son dos. Il peut avoir plus d’espaces et de possibilités pour faire parler ses qualités techniques et de vitesse », a confié ce dernier auprès du Parisien.