Mercato - PSG : Double transfert à 200M€, la folie de l’été est révélé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a longtemps été associé avec de nombreux attaquants, sans qu’aucun ne débarque pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Et pourtant, vu d’Italie, le club de la capitale avait bel et bien tenté une opération de folie du côté de Naples pour recruter à la fois Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia.

Sur le mercato, le PSG s'est montré plus discret qu'à son habitude, se contentant de poursuivre sa stratégie entamée l'an dernier, à savoir miser sur des joueurs à fort potentiel. Dans cette optique, le club parisien a recruté Matvey Safonov, Joao Neves, Désiré Doué et Willian Pacho, mais durant tout l'été, la quête d'un attaquant pour remplacer Kylian Mbappé a circulé. Une quête qui a notamment mené à Naples.

Le PSG a tenté une folie à Naples

En effet, au cœur de l'été, le journaliste italien Umberto Chiariello évoquait une offre de 200M€ pour le duo Osimhen-Kvaratskhelia. « S'il est vrai que le Paris Saint-Germain offre 200M€ pour Kvara et Osimhen, peut-être en le tirant un peu par le cou à 210/220M€, je leur donnerais tout de suite. Je leur donnerai emmène-les en calèche, je vais chercher Chiesa, Lukaku, Gudmundsson et Koopmeiners et je piègerai la Juve deux fois : je leur enlèverai Chiesa et je leur prendrai Koopmeiners Et je le ferai demain matin », assurait-il au micro de TV Play.

Aucun attaquant n'a débarqué

Cependant, Naples s'est opposé tout l'été aux offres du PSG pour ses attaquants, Aurelio De Laurentiis confirmant sa réputation dans les négociations. Par conséquent, plutôt que de surpayer, le club de la capitale a décidé de faire confiance à ses forces en présence, et pour l'instant cela fonctionne parfaitement à l'image de Bradley Barcola et Ousmane Dembélé qui réalisent un début de saison flamboyant, ou encore de Marco Asensio, qui pallie parfaitement la blessure de Gonçalo Ramos, qui devrait être absence encore quelques semaines.