Mercato : Le PSG tente un coup de folie à 200M€

Arnaud De Kanel

Pour compenser la perte de Kylian Mbappé, le PSG regarde du côté de Naples. En effet, le duo Victor Osimhen - Khvicha Kvaratskhelia plait énormément aux dirigeants parisiens qui seraient prêts à faire une folie selon la presse italienne. Le coût total de cette double opération est estimée à 200M€ de l’autre côté des Alpes.

Le PSG est à un tournant de l’ère QSI. Pour la première fois depuis un beau bout de temps, le club de la capitale ne compte plus de superstar mondiale dans ses rangs. En effet, Kylian Mbappé a fait le choix de signer au Real Madrid. Le PSG a donc la lourde tâche de remplacer l’homme aux 44 buts en 48 matchs disputés la saison dernière. Le club de la capitale aimerait réaliser un énorme coup à 200M€ avec le Napoli pour oublier l’attaquant français.

Le PSG offre 200M€ pour deux attaquants

D’après les informations du Corriere dello Sport, le PSG a l’intention de recruter Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia cet été. Le club de la capitale veut tout faire d’un coup et aurait même formulé une offre de 200M€ au Napoli pour s’attacher du duo d’attaque des Partenopei. Cependant, Aurelio De Laurentiis serait uniquement ouvert au départ du Nigérian et bloquerait celui du Géorgien avec qui il négocie une prolongation de contrat.

Un coup de folie qui fait parler

Cette énorme offre du PSG fait beaucoup réagir en Italie à l’image du journaliste Umberto Chiariello. « S'il est vrai que le Paris Saint-Germain offre 200M€ pour Kvara et Osimhen, peut-être en le tirant un peu par le cou à 210/220M€, je leur donnerais tout de suite. Je leur donnerai emmène-les en calèche, je vais chercher Chiesa, Lukaku, Gudmundsson et Koopmeiners et je piègerai la Juve deux fois : je leur enlèverai Chiesa et je leur prendrai Koopmeiners Et je le ferai demain matin », s’est emballé l’Italien au micro de TV Play. Malheureusement pour le PSG, le président du Napoli est beaucoup plus compliqué à convaincre que cela.