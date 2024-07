Mercato : Transfert historique au FC Nantes, Kombouaré passe aux aveux

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le FC Nantes a bouclé sa première opération de l'été. Les Canaris ont accueilli Matthis Abline, déjà prêté la saison dernière. Pour mettre la main sur l'ancien joueur rennais, le club dirigé par Waldemar Kita a dépensé 12M€. Il devient donc la recrue la plus chère de l'histoire du FC Nantes. Lors de la présentation de l'attaquant, Antoine Kombouaré s'est prononcé sur ce transfert.

En grande difficulté la saison dernière, le FC Nantes a cassé sa tirelire pour renforcer le groupe. Déjà prêté au sein du club la saison dernière, Matthis Abline a rejoint, définitivement, les rangs d’Antoine Kombouaré dans le cadre d’un transfert record estimé à 12M€.

Abline savoure son retour

Celui qui est devenu la recrue la plus chère du FC Nantes a justifié ce retour. « Je n’ai pas fini mon chemin ici. J'avais à cœur de commencer la saison en étant là à la prépa, de revenir donc tout s'est bien passé. Je suis encore un jeune joueur et, pour ma progression, je me suis dit qu'il fallait que je continue ici » a confié l’attaquant.

« Il a passé un cap »

Durant la présentation d’Abline, Antoine Kombouaré a expliqué l’effort fourni par le FC Nantes. « C’était une vraie volonté de l'avoir avec nous. Il faut remercier le président d’avoir mis la main dans la poche. Matthis a de la maturité, il a passé un cap.Il est devenu un joueur impactant, mais le plus dur sera de confirmer » a confié le coach du FC Nantes dans des propos rapportés par But Football Club.