Mercato : Son transfert au PSG l’a sauvé !

Recruté en 2015 par le PSG après une saison très compliquée sur tous les plans à Manchester United, Angel Di Maria est devenu une légende du club de la capitale. il ne regrette donc évidemment pas son choix, assurant qu’il avait commencé à se ressentir lui-même à partir de sa signature au PSG.

Joueur clé du Real Madrid, Angel Di Maria décide toutefois de rejoindre Manchester United en 2014. Cependant, le Fideo va passer une saison cauchemardesque. D'abord sur le terrain avec des prestations en berne, et surtout en dehors puisque sa famille va être victime d'un home-jacking très violent. Traumatisé, Angel Di Maria cherche donc un point de chute dès l'été suivant et le trouvera au PSG qui déboursera 63M€ pour le recruter. Et alors qu'il sera resté sept ans à Paris, l'Argentin assure que ce transfert l'a sauvé.

Di Maria s'enflamme pour son transfert au PSG

« J'ai recommencé à me sentir comme je me sentais à Madrid (lors de son passage au Real, de 2010 à 2014). Et le public m'a donné son amour dès le premier jour. On dit toujours qu'à Paris, si vous ne parlez pas français, les Français ne vous aiment pas. Eh bien, moi, je n'ai pas du tout ressenti ça ! », lance le Fideo dans une interview accordée à L’EQUIPE, avant d’en rajouter une couche.

«Ce dont j'avais besoin à ce moment-là, c'était d'un nouvel endroit pour repartir de zéro»

« Ce dont j'avais besoin à ce moment-là, c'était d'un nouvel endroit pour repartir de zéro. Or, Paris se trouvait dans une phase de croissance, avec des joueurs extraordinaires, et, dès le premier jour, je m'y suis senti à l'aise. C'est l'endroit où j'ai passé le plus de temps dans ma carrière. Même si, quand je repense à ces sept années-là, je me dis que c'est passé très vite. J'étais heureux à Paris, c'est pour ça ! Et, au passage, j'ai eu une petite Française (sa seconde fille, Pia, née en 2017), je garderai donc toujours un lien particulier avec Paris. J'y ai passé sept ans inoubliables pour moi et ma famille », ajoute Angel Di Maria.