Mercato - OM : Longoria attend la réponse d’Aubameyang !

L’Olympique de Marseille s’est montré actif depuis l’ouverture du marché des transferts en France le 10 juin dernier. Après avoir bouclé quelques arrivées, il va falloir que le club phocéen trouve un attaquant d’urgence en raison du départ imminent de Pierre-Emerick Aubameyang pour l’Arabie saoudite.

Pierre-Emerick Aubameyang a réalisé une saison pleine sur le plan individuel à l'OM avec 30 buts et 11 passes décisives. Depuis Didier Drogba en 2003/2004, les supporters de l’Olympique de Marseille n’avaient plus vu un attaquant être aussi prolifique pour son premier exercice. Et maintenant, à l’instar de Drogba, Aubameyang serait sur le point de quitter le club phocéen seulement une année après son arrivée.

L’OM veut garder Aubameyang, une volonté vaine ?

Selon les informations de Fabrizio Romano, Al-Qadsiah pousserait sans relâche afin de trouver un accord avec l’OM et Pierre-Emerick Aubameyang pour que son transfert ait lieu. Après Nacho Fernandez qui a quitté le Real Madrid pour relever le challenge de Saudi Pro League, Aubameyang est la priorité absolue des dirigeants du club saoudien d’après le journaliste italien qui affirme en outre que le comité de direction de l’OM présidé par Pablo Longoria attendrait la réponse finale d’Aubameyang et serait décidé à le garder.

Aubameyang a décidé, ce sera Al-Qadsiah

Foot Mercato confirme la tendance. Le choix de Pierre-Emerick Aubameyang serait déjà arrêté : quitter l’OM pour signer en faveur d’Al-Qadsiah. Un accord total serait espéré dans les prochaines heures. La page Aubameyang semble déjà se tourner à l’OM.