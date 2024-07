Mercato : L'Arabie Saoudite va devoir lâcher un chèque à l'OM

Arnaud De Kanel

Clap de fin pour Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM. Ce lundi, la presse hexagonale s’accorde à dire que l’attaquant gabonais a pris la décision de s’engager à Al-Qadsiah. Une vraie opportunité pour lui d’un point de vue financier mais aussi pour le club phocéen qui réclame une indemnité de transfert au club saoudien.

Un an, 51 matchs, 30 buts et 11 passes décisives plus tard, Pierre-Emerick Aubameyang va quitter l’OM. Le départ du Ballon d’Or Africain 2015 ne fait plus l’ombre d’un doute comme révélé en fin de matinée par nos confrères de Foot Mercato.

L’OM réclame une indemnité

Une information confirmée dans la foulée par RMC Sport puis L’Equipe. Le quotidien sportif indique que l’OM souhaiterait récupérer une indemnité de transfert et l’aurait fait savoir au directeur sportif d’Al-Qadsiah qui était de passage à Marseille ces derniers jours.

Le montant reste inconnu

Cependant, on ne sait pas encore de quelle somme devra s’acquitter le club saoudien pour s’attacher les services de Pierre-Emerick Aubameyang. RMC Sport rapporte que le montant de l’opération n’a pas filtré. Les discussions vont s’intensifier dans les prochaines heures et une issue heureuse est attendue d’ici deux jours selon L’Equipe. A noter qu’Al-Shabbab était également intéressé par l’ancien joueur de l’ASSE qui a finalement donné sa préférence à Al-Qadsiah.