Mercato - PSG : Panique pour ce crack

Pour remplacer numériquement Kylian Mbappé, le PSG penserait à boucler la signature de Désiré Doué. Toutefois, le club de la capitale serait soumis à une lourde concurrence pour le transfert du crack du Stade Rennais. En effet, Désiré Doué serait également suivi par Chelsea, Tottenham et le Bayern.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Pour oublier son ancien numéro 7, le club de la capitale compterait renforcer son aile gauche en recrutant Désiré Doué. Comme l'a indiqué Ben Jacobs sur X, le PSG serait emballé par l'idée de s'offrir les services du crack du Stade Rennais lors de ce mercato estival, ayant pour priorité d'attirer des jeunes talents français vers le Parc des Princes.

July 15, 2024

Le PSG souhaite recruter Désiré Doué

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité le 12 juin, le PSG doit se frotter à des adversaires de taille sur ce dossier. En effet, Désiré Doué figurerait également sur les tablettes d'Arsenal, de Chelsea, du Bayern et du Bayer. Et pour ne pas arranger les affaires du PSG, Tottenham serait également dans la course à la signature de la pépite de 19 ans.

Tottenham et le Bayern veulent plomber le PSG

D'après les indiscrétions de Ben Jacobs, divulguées sur son compte X, Tottenham et le Bayern seraient les deux principaux adversaires du PSG pour le transfert de Désiré Doué. A en croire le journaliste britannique, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi doit également se méfier de Chelsea, qui se montrerait moins insistant que d'autres clubs. Affaire à suivre...