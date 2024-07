L’OM va dégainer une offre pour un crack !

Arnaud De Kanel

Avec Darryl Bakola et Enzo Sternal, Yanis Sellami est l’un des plus grands espoirs de l’OM. Le milieu de terrain né en 2007 incarne le futur du club phocéen et les dirigeants comptent sur lui. D’ailleurs, ils devraient lui formuler une offre dans les jours à venir afin de sécuriser son avenir.

L’OM se montre particulièrement actif sur le marché des transferts depuis plusieurs jours. Les pistes s’enchainent, les signatures sont quant à elles espérées. Mais le club phocéen travaille également sur des dossiers internes, et il est questions des jeunes.

Sellami, un avenir à l’OM ?

Pour la deuxième fois de son histoire, l’OM a remporté la Coupe Gambardella cette année. Le club phocéen s’est appuyé sur une génération dorée notamment incarnée par la pépite Yanis Sellami. Le milieu de terrain international U17 français devrait faire l’objet d’une offre dans les prochains jours.

L’OM veut le prolonger

A l’inverse des dossiers Darryl Bakola et Enzo Sternal, celui qui concerne le crack Yanis Sellami avance, et dans le bon sens. Les discussions seraient très apaisées entre les deux parties et l’OM, qui est sensible à l’attachement que Sellami porte au club, devrait lui transmettre une offre prochainement selon La Provence. Les dirigeants se montrent assez optimistes.