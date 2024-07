Mbappé s’en va, il annonce du lourd au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est officiel depuis quelques semaines, Kylian Mbappé est un joueur du Real Madrid. Il sera d’ailleurs présenté ce mardi dans l’enceinte du stade Santiago Bernabeu. Une situation qui contraint le PSG à jouer sans son attaquant vedette. Mais il n’y a rien de catastrophique selon Walid Acherchour, bien au contraire.

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG tente de compenser le départ de Kylian Mbappé en recrutant un nouvel attaquant qui n'est pas encore arrivé. Une situation qui laisse craindre que le PSG soit moins fort sans son attaquant vedette. Mais Walid Acherchour n'est pas si affirmatif à ce sujet.

Le PSG meilleur sans Mbappé ?

« Ils peuvent être meilleurs sans Mbappé. Le PSG a déjà perdu pas mal de joueurs dans son histoire récente. Je pense à Zlatan Ibrahimovic, à Neymar, à Edinson Cavani, à Thiago Silva, à Marco Verratti », rappelle le consultant RMC au micro de l’After, avant de prendre d’autres exemples avant d’affirmer que le PSG peut être meilleur sans Kylian Mbappé.

«On aura une nouvelle tactique et le PSG pourra se remettre du départ de Kylian Mbappé»

« Je dis juste, encore une fois, c'est quoi être meilleurs ? Le PSG cette année et l'année dernière, ils ont eu Kylian Mbappé et ils n'ont jamais gagné la Ligue des Champions. Donc oui, la perte de Kylian Mbappé se fera ressentir en terme de buts. Pogba a bien quitté la Juve, Zidane aussi. Ronaldo, quand il est parti, on nous avait dit 'comment le Real va faire ?'. Ils ont joué pour Benzema et il a mis ses buts. On aura une nouvelle tactique et le PSG pourra se remettre du départ de Kylian Mbappé », ajoute Walid Acherchour.