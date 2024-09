Mercato - OM : Cette révélation improbable sur le transfert de Rabiot !

Arnaud De Kanel

C'est la bombe du week-end. Alors que le mercato estival a fermé ses portes le 30 août dernier, l'OM est sur le point d'obtenir la signature d'Adrien Rabiot. Le club phocéen a même annoncé avoir trouvé un accord avec l'international tricolore quelques heures après la parution de la rumeur dans la presse. L'OM a visiblement bien gardé le secret puisque les discussions auraient débuté il y a plusieurs jours.

L'OM est en passe d'officialiser une douzième recrue avec la venue imminente d'Adrien Rabiot sur La Canebière. Libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus fin juin, l'ancien joueur du PSG s'est déjà mis d'accord avec son futur club qui a pris tout le monde de court en l'annonçant.

Rabiot va signer à l'OM

« L’Olympique de Marseille annonce avoir trouvé un accord de principe avec Adrien Rabiot pour la venue au club du milieu international français, a fait savoir le club dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. Le joueur s’engagera avec l’OM sous réserve du résultat de la visite médicale », écrivait l'OM dans un communiqué oublié dimanche soir. Le club phocéen préparait en réalité son coup depuis plusieurs jours.

Rabiot et l'OM discutaient depuis deux semaines

D'après les informations de L'Equipe, l'OM et Adrien Rabiot étaient en négociations depuis deux semaines. Une révélation improbable quand on sait à quel point il est dur de tenir secret de telles discussions, encore plus pour un joueur de ce calibre.