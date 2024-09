Rabiot : L’OM est un plan B, Daniel Riolo balance !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’OM est en passe d’accueillir officiellement Adrien Rabiot dans ses rangs, avec qui un accord de principe a été trouvé. Un gros coup de la part du club phocéen, qui n’était toutefois pas le point de chute imaginé par l’international français pour son avenir comme l’a dévoilé Daniel Riolo dimanche soir.

Libre depuis son départ de la Juventus, Adrien Rabiot s’apprête à débarquer à l’OM ! Le club phocéen a officialisé ce dimanche soir l’existence d’un accord de principe pour le recrutement de l’international français, qui devrait s’engager pour les deux prochaines années sous réserve de la visite médicale. Un gros effort financier a été consenti par Adrien Rabiot, en passe de devenir le douzième renfort marseillais. Un gros coup de l’OM qui n’impressionne toutefois pas Daniel Riolo.

Mercato : Rabiot à l’OM, l’incroyable surprise qui se prépare ! https://t.co/iZCDFDJk3K pic.twitter.com/zvlH63aVbG — le10sport (@le10sport) September 15, 2024

« Il a voulu retourner à la Juve »

Le journaliste de RMC a en effet indiqué dans l’After Foot qu’Adrien Rabiot avait tenté de faire son retour à la Juventus avant d’opter pour l’OM. « La com' va être tout autre, parce que c’est souvent comme ça que ça se passe, il a voulu retourner à la Juve mais Thiago Motta a dit qu’il n'en voulait plus, évidemment sa maman a dit ‘on n’y serait jamais retourné’, s’il avait accepté t’y serais retourné. Et ailleurs, il n’y avait pas d’ouverture », confie-t-il.

« Le retour à la Juventus n’était pas une option envisagée »

Véronique Rabiot, mère et représentante du joueur formé au PSG, avait effectivement démenti tout intérêt pour la Juventus. « Il n’y a pas besoin de fermer la porte, le retour à la Juventus n’était pas une option envisagée. Quand nous prenons des décisions, nous les assumons », assurait-elle à L’Équipe.