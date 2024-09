Le PSG va récupérer «l’un des meilleurs défenseurs centraux du football européen» ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Placé sur la liste des transferts durant l’été, Milan Skriniar n’a pas trouvé preneur et entame donc une deuxième saison au PSG. Le défenseur slovaque, loin de son meilleur niveau lors de sa première année dans la capitale, s’est montré à son avantage samedi face à Brest (3-1). De bon augure pour la suite.

Déterminé à rejoindre Paris, et dans l’attente d’un accord entre le PSG et l’Inter, Milan Skriniar a finalement dû attendre l’été dernier pour s’engager avec son nouveau club en tant qu’agent libre Et pour sa première saison du côté du Parc des Princes, le défenseur slovaque a déçu, bien loin des attentes placées en lui au moment de sa signature, au point de pousser le PSG à vouloir s’en séparer. Problème, les dirigeants parisiens n’ont pas trouvé preneur et Milan Skriniar est donc resté dans le groupe de Luis Enrique, qui ne se prive pas de l’utiliser.

« Pour moi, c’est un 10/10 »

Ce samedi, Milan Skriniar a profité des absences de Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe, blessés de longue date, mais également de Marquinhos et Willian Pacho, préservés après leur retour de sélection et en vue de la Ligue des champions, pour disputer dans son intégralité la rencontre face à Brest. Et le Slovaque était en jambe, précis dans ses passes et solide dans les duels. De quoi ravir son entraîneur. « Pour moi, Milan a semblé très bien jouer, ça m’a fait plaisir, a salué Luis Enrique en conférence de presse. Il est capitaine de sa sélection, a beaucoup d’expérience du haut niveau, et pour moi il a joué un match juste comme on le souhaitait, il a été fort dans les duels, a créé la première supériorité… pour moi, c’est un 10/10. »

« Nous nous attendons tous à ce que Skriniar joue à nouveau à son niveau »

Loin de son meilleur niveau, Milan Skriniar peut-il profiter de cette seconde chance pour faire taire les critiques à son égard ? Luis Campos y croyait cette semaine, dans le cadre du Thinking Football Summit : « Skriniar reste l’un des meilleurs défenseurs centraux du football européen. L’année a été difficile, avec deux blessures qui l’ont empêché d’atteindre le niveau attendu. Nous comptons tous sur Skriniar et nous nous attendons tous à ce que Skriniar joue à nouveau à son niveau. Et ce que nous attendons et exigeons, c’est qu’il joue à nouveau à son niveau et qu’il apporte une forte contribution à la campagne 2024-2025 du PSG. »