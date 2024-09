PSG : Luis Enrique réalise un nouveau coup de maître !

Pierrick Levallet

Le PSG a poursuivi sur son excellente lancée avec sa nouvelle victoire contre Brest ce samedi soir (3-1). Le club de la capitale a fait le plein de confiance avant de lancer sa campagne de Ligue des champions. Luis Enrique a notamment réalisé un autre coup de maître sur le plan tactique avant de débuter la prestigieuse compétition européenne.

Le PSG reste leader de la Ligue 1 ! Les Rouge-et-Bleu se sont imposés ce samedi soir contre Brest (3-1) et ont repris la tête du championnat, occupée provisoirement par l’OM. Luis Enrique avait notamment décidé de faire tourner à quelques jours du premier match parisien en Ligue des champions. Et ses choix ont été plutôt judicieux.

Le PSG a fait tourner contre Brest

En l’absence de Vitinha et Warren Zaïre-Emery, blessé, l’entraîneur du PSG a misé sur Kang-In Lee et Fabian Ruiz pour épauler João Neves. L’international espagnol s’est illustré par un splendide but. En défense, Lucas Beraldo et Milan Skriniar ont remplacé Willian Pacho et Marquinhos. Les deux défenseurs ont rendu une plutôt belle copie contre Brest.

Luis Enrique a fait un pari avant la Ligue des champions

Comme le rapporte Le Parisien, le PSG se félicite de cette nouvelle réussite sur le plan tactique. Luis Enrique avait décidé de mettre ses principaux éléments au repos avant la Ligue des champions, et il n’en est pas à son coup d’essai. Ce coup de maître est d’ailleurs une réussite puisque le club de la capitale s’est imposé contre Brest. Reste maintenant à voir si le PSG saura décrocher une cinquième victoire consécutive, cette fois-ci contre Girona en Ligue des champions ce mercredi.