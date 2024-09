PSG : Luis Enrique prêt à payer très cher pour cette star

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le parcours sans faute se poursuit pour le PSG en Ligue 1. Ce vendredi soir, les joueurs de Luis Enrique l’ont emporté face à Brest (3-1). Une victoire acquise grâce notamment à un doublé d’Ousmane Dembélé, en grande forme et décisif depuis le début de la saison. De quoi faire le bonheur de l’entraîneur du PSG. A l’issue de la rencontre, Luis Enrique a dit tout le bien qu’il pensait de son numéro 10.

Le PSG est donc reçu 4 sur 4 ! Victorieux lors des 3 premières journées de Ligue 1, le club de la capitale a enchainé avec un 4ème succès ce samedi soir face à Brest (3-1). Paris retrouve donc sa place de leader du championnat et peut pour cela remercier Ousmane Dembélé. Longtemps critiqué la saison dernière pour son manque de statistiques, l’international français répond parfaitement à ses détracteurs lors de cet exercice. Dembélé l’a encore montré face à Brest, inscrivant un doublé.

« S'il faut payer un billet pour voir un homme prénommé Dembélé jouer… »

Après ce match face à Brest, en conférence de presse, Luis Enrique s’est enflammé pour Ousmane Dembélé, allant jusqu’à dire : « Je suis un grand admirateur d’Ousmane Dembélé depuis de nombreuses années. Pour moi, en tant que supporter, s'il faut payer un billet pour voir un homme prénommé Ousmane Dembélé jouer, je suis ravi de payer parce que c'est un joueur différent ». L’entraîneur du PSG a ensuite ajouté : « C'est un joueur qui peut arriver de la droite ou de la gauche, il tire, on ne sait pas s'il est droitier ou gaucher, il sait casser le rythme, il produit un travail défensif, il est intelligent dans le pressing, il fait des passes décisives. Il fait partie de ces joueurs différents ».

Dembélé décisif en Ligue 1

Toujours à propos d’Ousmane Dembélé, déjà auteur de 3 buts en Ligue 1 cette saison, Luis Enrique a confié : « Ce qui lui permet de marquer des buts en ce moment ? Normalement, lorsque les attaquants cessent de se préoccuper de marquer des buts, ils se placent dans les zones dangereuses et marquent. Ousmane s'est retrouvé au second poteau et a marqué presque tous ses buts lorsque le ballon venait du côté opposé. Si un joueur se concentre sur ce qu’il a à faire lorsque le ballon arrive à l'entrée de la surface, sans se soucier de marquer, s’il fait ce qu’il a à faire, avec la qualité de ces joueurs, le but viendra. Normalement, les attaquants doivent cesser de s'inquiéter : parfois ils marquent, parfois ils font des passes décisives ».