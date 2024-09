Transfert à 90M€ : Le PSG annonce «une énorme pression»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En toute fin de mercato estival 2023, le PSG avait recruté Randal Kolo Muani pour la coquette somme de 90M€ en provenance de l'Eintracht Francfort. Et alors que l'attaquant de l'équipe de France peine depuis un an à justifier un tel investissement, Luis Enrique évoque toute la pression autour du montant du transfert pour Kolo Muani.

Souvenez-vous l'été dernier. Le PSG était encore en quête de sang neuf en attaque, et faisait le forcing auprès de l'Eintracht Francfort pour le transfert de Randal Kolo Muani (25 ans). Ce dernier s'était d'ailleurs mis en grève au sein du club allemand afin de faire pression, et son transfert au PSG avait finalement été officialisé dans les toutes dernières minutes du mercato estival. Montant de l'opération : 90M€. Et malgré toute la détermination mise par les deux parties pour boucler le deal, Kolo Muani n'a jamais réussi à convaincre depuis un an dans la capitale.

Bonne nouvelle pour cette recrue du PSG https://t.co/bjmb7AoGds pic.twitter.com/tXya7CKf4h — le10sport (@le10sport) September 14, 2024

« Une énorme pression » pour Kolo Muani à cause du transfert ?

Interrogé vendredi en conférence de presse sur la première saison très compliquée de l'attaquant de l'équipe de France au sein du PSG, Luis Enrique s'efforce de le défendre : « J’essaie avec mes outils de chercher la meilleure version de chaque joueur et de la révéler. Le cas de Randal, on le connaît, c’est un joueur de très haut niveau. Une énorme pression pèse sur lui parce qu’il est revenu dans sa ville, avec un transfert important », indique l'entraîneur espagnol du PSG au sujet de Kolo Muani, estimant donc que les 90M€ de son transfert lui ont rajouté une grosse pression sur les épaules.

Luis Enrique y croit encore

Et malgré les difficultés affichées par Kolo Muani ces derniers mois au PSG, Luis Enrique s'efforce de trouver la bonne formule pour mettre son attaquant en valeur et lui redonner de la confiance : « Je cherche sa meilleure version, je le vois chaque jour plus en confiance, plus relâché. J’ai aimé ce que j’ai vu l’année dernière, même si on peut l’améliorer », poursuit le coach du PSG. Affaire à suivre...