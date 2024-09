Le PSG relance un clash qui a fait le buzz !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La saison passée, après un match de poules de Ligue des Champions entre le PSG et Newcastle, Daniel Riolo n'avait pas hésité à s'en prendre à Bradley Barcola sur RMC Sport avec un clash mémorable. Et Luis Enrique a évoqué la séquence vendredi en conférence de presse en répondant frontalement aux critiques sur son jeune attaquant.

La séquence avait fait un énorme buzz le 28 novembre 2023, après un match nul concédé par le PSG au Parc des Princes contre Newcastle en Ligue des Champions (1-1). Bradley Barcola, décevant lors de son entrée en jeu, avait été dézingué en direct sur RMC Sport par Daniel Riolo avec un clash mémorable : « On est devant un match de Ligue des champions, pas de Youth League! Qu'il aille jouer en Youth League dans ce cas-là ! Le responsable ce n'est pas lui, c'est Luis Enrique parce qu'il pense que c'est un joueur qui est capable de jouer en Ligue des champions alors qu'il suffisait d'ouvrir les yeux en championnat pour voir que c'est un petit agneau. Un petit agneau qui ne peut même pas sortir de l'enclos de la ferme. On parle de Ligue des champions, pas d'un match de championnat contre Clermont. En Ligue des champions il ne peut pas se comporter comme il l'a fait », lâchait l'éditorialiste, surnommant au passage l'attaquant parisien de Bambi (en référence au petit agneau fragile).

Barcola a inversé la tendance au PSG

Sauf que depuis, Bradley Barcola (22 ans) n'est plus du tout le même joueur. L'attaquant a réussi à s'imposer comme un élément majeur du PSG, et il est même en train de s'installer petit à petit en équipe de France. Du coup, lorsqu'il a été interrogé sur le talent de son jeune protégé vendredi en conférence de presse, Luis Enrique n'a pu s'empêcher de ressortir ce clash mémorable de Riolo pour assurer la défense de Barcola et souligner sa belle évolution des derniers mois au PSG.

« Rappelez-vous après Newcastle... »

« On le protégerait s’il n’y avait pas de journalistes (rires). Parce que maintenant tout le monde parle de Bradley Barcola. Mais rappelez-vous après Newcastle, on disait qu’il n’était pas prêt pour l’Europe, qu’il n’avait pas d’expérience. C’est une personne très équilibrée, plein de bon sens, humble, avec de belles valeurs familiales. Ça se remarque. Il a pu gérer les moments délicats de la saison passée avec calme, de la meilleure des manières, et maintenant c’est une version de Barcola très puissante. Il s’est amélioré », indique Luis Enrique en guise de réponse à Riolo, sans pour autant le nommer. Le message est passé...