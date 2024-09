Un joueur dénonce, le PSG répond cash sur une polémique raciste

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Aligné par Luis Enrique ce samedi pour affronter Brest (3-1), Nuno Mendes a fait l’objet d’injures racistes sur les réseaux sociaux durant la rencontre, dénoncés par le principal intéressé. Dans un communiqué publié ce dimanche, le Paris Saint-Germain a condamné ces propos en apportant son soutien à l’international portugais.

Ce samedi, le PSG s’est imposé au Parc des Princes face à Brest, qui avait pourtant ouvert la marque par l’intermédiaire de Romain Del Castillo, transformant un penalty obtenu après une faute de Nuno Mendes. Ce dernier a été la cible d’injures racistes de la part d’un individu sur les réseaux sociaux, en témoignage un message reçu et partagé par le Portugais. Le PSG s’est indigné.

Nuno Mendes en story Instagram nous montrant le genre de message RACISTES qu’il peut recevoir. 🤮🤢



C’est juste à vomir…



📸 Ig : nunomendes_5 pic.twitter.com/N2rVxZROU3 — Lives Foot (@livesfoot) September 14, 2024

« Nous soutenons fermement Nuno »

« Le Paris Saint-Germain apporte tout son soutien à son joueur Nuno Mendes, ciblé par des propos injurieux et racistes sur les réseaux sociaux en marge de la rencontre d’hier soir face au Stade brestois, a tenu à faire savoir le club dans un communiqué. Le Paris Saint-Germain ne tolère aucune forme de racisme, d’antisémitisme ou toute autre forme de discrimination. Les insultes raciales dirigées contre Nuno Mendes sont totalement inacceptables. Nous soutenons fermement Nuno et toutes les personnes concernées, et nous travaillons avec les autorités et les associations compétentes pour que les responsables répondent de leurs actes. »

« Le racisme n'a pas sa place dans le football »

Et de conclure : « Au Paris Saint-Germain, nous nous engageons à favoriser un environnement d'inclusion, de respect et d'unité à la fois sur et en dehors du terrain. Le racisme n'a pas sa place dans le football et nous continuerons à défendre les valeurs de tolérance et de respect qui définissent notre club. »