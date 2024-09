PSG : Après son calvaire, il annonce du lourd

Alexis Brunet

L’été dernier, le PSG n’avait pas hésité à miser plus de 90M€ pour recruter Randal Kolo Muani. Malheureusement, le Français n’a pas encore réussi à justifier le prix de son transfert. Pour sa deuxième saison à Paris, l’attaquant est déterminé à faire bien mieux. D’ailleurs, ce dernier estime que sa situation s’améliore de plus en plus.

Depuis le début de la saison, le PSG ne semble pas avoir de soucis offensifs. En quatre rencontres de Ligue 1, le club de la capitale a déjà inscrit seize buts. Luis Enrique peut notamment compter sur un Bradley Barcola en grande forme ou bien sur Ousmane Dembélé enfin efficace, qui a inscrit un doublé face à Brest ce samedi.

PSG : Plus fort sans Kylian Mbappé ? Luis Enrique lâche son verdict https://t.co/UZQVVsWMp0 pic.twitter.com/TDpqkiK5ff — le10sport (@le10sport) September 15, 2024

Randal Kolo Muani doit saisir sa chance

Avec le départ de Kylian Mbappé cet été, les attaquants du PSG ont donc plus de chance de pouvoir s’exprimer. C’est notamment valable pour Randal Kolo Muani, qui doit prouver qu’il a les épaules pour être titulaire dans l’équipe de Luis Enrique. Une mission compliquée, mais facilitée par la blessure de Gonçalo Ramos, son principal concurrent à la pointe de l’attaque parisienne.

La situation de Kolo Muani au PSG s’améliore

Pour le moment, Randal Kolo Muani semble se donner les moyens d’inverser la tendance, puisqu’il a déjà inscrit deux buts en quatre rencontres de Ligue 1. Au micro de Téléfoot, l’ancien Nantais est revenu sur sa situation au PSG. L’attaquant estime que cette dernière s’améliore et que le meilleur reste à venir. « Avec le PSG, je retrouve le sourire, la confiance. Ça va de mieux en mieux. »