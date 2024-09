Neymar dézingue Mbappé, son aventure au Real Madrid menacée ?

Alexis Brunet

La carrière de Kylian Mbappé a pris un grand tournant cet été. Après sept saisons au PSG, le champion du monde a décidé de rejoindre le Real Madrid. Si son aventure commence bien en Espagne, elle pourrait s’obscurcir prochainement. En effet, d’après Cyril Hanouna, Neymar essayerait de liguer les Brésiliens de la Casa Blanca contre le Français.

À l’occasion de la trêve internationale, Kylian Mbappé a fait son retour en France dernièrement. Et oui, après sept saisons au PSG, le champion du monde a décidé de quitter son pays et de rejoindre l’Espagne cet été, et plus précisément le Real Madrid. Une décision importante, mais naturelle, car le Français a toujours rêvé de devenir un joueur du club madrilène.

Mbappé doit relever un défi titanesque au Real Madrid https://t.co/lP3QhqLTQO pic.twitter.com/sM6BKJ2sc8 — le10sport (@le10sport) September 15, 2024

Mbappé a déjà inscrit quatre buts avec le Real Madrid

Le changement est donc brutal pour Kylian Mbappé, mais son début d’aventure se passe bien au Real Madrid. Le Français prend ses marques petit à petit et il commence à enchaîner les buts. Après avoir marqué pour son premier match officiel avec sa nouvelle équipe, contre l’Atalanta Bergame en Supercoupe d’Europe, le Français a également trouvé la faille à trois reprises en Liga. Il a d’ailleurs inscrit un penalty samedi soir, lors de la victoire du Real Madrid face à la Real Sociedad.

Neymar veut liguer les Brésiliens du Real Madrid contre Kylian Mbappé

Si l’adaptation de Kylian Mbappé au Real Madrid se passe donc bien, elle pourrait se compliquer prochainement. D’après Cyril Hanouna, qui s’est exprimé sur Europe 1, Neymar aurait écrit aux Brésiliens du club madrilène pour essayer de les liguer contre le Français. Depuis leur aventure commune au PSG, les deux joueurs ne s’apprécient pas, ce qui pourrait expliquer cette initiative de l’actuel attaquant d’Al-Hilal. « Il y a énormément de Brésiliens au Real Madrid. Et les Brésiliens, ils sont potes avec qui ? Ils sont potes avec Neymar. Neymar-Mbappé, ça a toujours été la guerre. Donc Neymar, il a fait un papier concernant Mbappé aux autres Brésiliens et a dit que c’était catastrophique de jouer avec lui et que c’était un enfer. Donc de quoi on a peur ? Que les Brésiliens se liguent contre Mbappé, s'il fait des mauvais matchs. Il y a Rodrygo, il y a Vinicius… » Affaire à suivre...