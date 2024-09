Vente OM : L’Arabie Saoudite va sauver la Ligue 1 avec le PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le football français est en pleine crise. Entre les critiques autour de l'équipe de France et les polémiques qui entourent la LFP, la rentrée a été agitée pour la FFF. Mais que Philippe Diallo se rassure, la Ligue 1 s'apprêterait à retrouver de la valeur selon le journaliste Thibaud Vézirian. Ce renouveau pourrait être enclenché par le rachat de l'OM par l'Arabie Saoudite.

Ces derniers mois, il a été très peu question d’une vente de l’OM. Mais un journaliste continue d’en faire son sujet numéro un : Thibaud Vézirian. Sur Twitch, il a confirmé le départ prochain de Frank McCourt et l’arrivée prochaine d’un consortium international mené par l’Arabie Saoudite.

OM : Riolo tire la sonnette d’alarme pour une star de De Zerbi https://t.co/j46SkdKjok pic.twitter.com/zRVXpyKpWV — le10sport (@le10sport) September 12, 2024

Le dossier serait toujours sur la table

« Il n’y a pas de stand-by, tout est en route et il ne manque que l’officialisation. Tout le monde attend de connaître le timing d’annonce. Gardons l’effet de surprise et n’en parlons pas même si tout est ok en coulisses. Et ça, ce sont des gens dans le dossier et au cœur des décisions qui me le disent donc il n’y a pas de souci là-dessus les amis. Avec tout ce qui se passe au club, on ne serait plus dans l’aberrant, mais dans le n’importe quoi » a confié Vézirian. Et selon lui, le rachat de l’OM pourrait remettre le football français sur des bons rails.

« Quand tu auras un grand OM et un PSG qui reste ce qu’il est... »

« Aujourd’hui, le football français est mort, il n’est même plus sous respiration artificielle. Mais je suis optimiste pour la Ligue 1, je le dis très clairement. Même si aujourd’hui on est dans le trou. Vous vous rendez compte que sur le match phare de la dernière journée de Ligue 1, Lille-PSG, on est sur des matchs à 60.000 téléspectateurs légaux. On est dans un délire. Là, l’état veille et tu es obligé de repartir. L’OM va aider à cela, et ça c’est une certitude. Quand tu auras un grand OM et un PSG qui reste ce qu’il est, forcément, cela ira mieux pour tout le monde aussi derrière ces deux locomotives » a déclaré Vézirian.