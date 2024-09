Mercato - OM : Une opération va capoter avec l’Arabie Saoudite !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En conflit avec l’OM, qui souhaite s’en séparer, Chancel Mbemba est dans le viseur d’Al-Shabab, en Arabie Saoudite. Un désaccord financier existerait entre le club marseillais et l’international congolais, qui souhaiterait que son contrat soit résilié. Une demande que la direction olympienne n’aurait pas l’intention d'accepter, elle qui avait un accord avec le club saoudien.

La relation entre Chancel Mbemba et l’OM ne s’arrange pas. N’entrant pas dans les plans de Roberto De Zerbi, le défenseur âgé de 29 ans, sous contrat jusqu'en juin 2025, a été écarté du groupe professionnel, comme Jordan Veretout (31 ans) et Ulisses Garcia (28 ans). Une situation mal vécue par Chancel Mbemba et qui s'est envenimée après son altercation avec Ali Zarrak, conseiller de Medhi Benatia et responsable de l’équipe réserve.

Le départ de Mbemba se complique

Ce qui a valu à Chancel Mbemba une mise à pied et une retenue sur salaire de 14 jours. Malgré le conflit l’opposant à son joueur, l’OM ne souhaite pas le libérer de sa dernière année de contrat, au grand dam de l’international congolais (85 sélections). Dans le viseur d’Al-Shabab, en Arabie Saoudite, Chancel Mbemba aimerait que Marseille résilie son contrat afin de s’engager libre avec le club saoudien, qui lui a proposé un salaire de 4M€ par an, assorti d’une prime à la signature de 2M€ comme indiqué par RMC Sport.

L’OM a un accord à 3,5M€ avec Al-Shabab mais…

Selon Foot Mercato, Chancel Mbemba aurait fait une contre-proposition, demandant un salaire de 5M€ annuels avec une prime de 3M€. Mais d’après RMC Sport, ce serait surtout son conflit avec l’OM qui poserait problème. Poussé vers la sortie, le Congolais estime que le club marseillais n’a pas à percevoir d’indemnité de transfert avec son départ, mais la direction olympienne n’a pas l’intention de céder et se prépare à le voir rester. L’OM ne souhaite pas le libérer et renoncer aux 3,5M€ que lui proposait Al-Shabab pour s'attacher les services de Chancel Mbemba.