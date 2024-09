OM : La dédicace spéciale après son transfert à Marseille

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A la recherche d'un buteur en fin de mercato, l'OM aura donc attendu le dernier jour pour faire venir Neal Maupay. Un accord a fini par être trouvé avec Everton concernant un prêt avec obligation d'achat du Français. De retour en France, Maupay a ainsi posé ses valises à l'OM, l'occasion pour lui d'envoyer un message au rappeur local, JUL.

Du côté de l'OM, on a donc bouclé le mercato estival avec l'arrivée de Neal Maupay. Suite à la blessure de Faris Moumbagna, le club phocéen recherchait un nouveau buteur pour seconder Elye Wahi et ça a donc été chose faite avec l'arrivée du Français, prêté avec obligation d'achat par Everton. Débarqué à l'OM, Maupay a dernièrement livré ses premiers mots en tant que nouvel Olympien.

« J'ai hâte de le rencontrer »

Interview par l'OM, Neal Maupay a ainsi eu quelques mots pour JUL suite à son transfert sur la Canebière. Le nouveau joueur de Roberto De Zerbi a alors confié : « Je suis un grand fan de rap et JUL c'est quelqu'un que j'apprécie. Je le suis depuis ses débuts, depuis ses premiers albums. J'adore. Ça fait plaisir d'être ici à Marseille, d'avoir des gens aussi connus et influents sur la scène locale et même nationales supporter l'OM et de rendre fier tout Marseille. J'ai hâte de le rencontrer donc s'il nous regarde, ça sera avec plaisir ».

« Je suis super content d'être là, on ne peut pas se plaindre »

A propos de son transfert à l'OM, Neal Maupay a également pu expliquer : « C'est une ville incroyable qui respire le foot. Il y a une ferveur qui se dégage de Marseille, partout dans la ville il y a des supporters et c'est pour ça aussi qu'on joue au foot. C'est pour faire vibrer les gens. Marseille c'est magnifique. Le soleil, il fait chaud, la plage. Je suis super content d'être là, on ne peut pas se plaindre. (...) J'ai énormément d'anciens coéquipiers à moi en Angleterre qui ont travaillé avec Roberto, qui m'ont appelé ou envoyé des messages et ils ont tous été unanimes en me disant que c'est un coach incroyable qui prend soin de ses joueurs, un bosseur. Je pense que c'est l'homme du projet de l'OM. J'ai vraiment hâte de travailler pour lui et de voir jusqu'à où il peut nous emmener avec l'équipe ».