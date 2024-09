Mercato : C'est terminé, ils ne rejoueront plus avec l'OM !

Arnaud De Kanel

L'OM garde l'infime espoir de vendre les derniers indésirables de son effectif avant la clôture des marchés étrangers tels que saoudien ou turc. Dans tous les cas, le club phocéen ne compterait pas céder et aurait pris la décision de ne pas réintégrer les joueurs partis au bras de fer au sein de l'équipe première.

Et si l'OM parvenait à se débarrasser des lofteurs Jordan Veretout, Chancel Mbemba et Ulisses Garcia dans les prochaines heures ? Un dernier espoir réside puisque le marché saoudien est toujours ouvert et que d'autres solutions pourraient être trouvées. Une chose est sûre : ils ne joueront plus avec l'OM.

Les lofteurs à l'OM, mais jusqu'à quand ?

Placé dans le loft, Chancel Mbemba, Jordan Veretout et Ulisses Garcia sont toujours à l'OM alors que le mercato estival a fermé ses portes en France. Et ce n'est pas faute d'avoir reçu des propositions. « Je suis content de l'effectif, il faut voir ce que l'on peut encore faire. Le club a fait un gros travail. Tous les joueurs n'ont pas accepté de partir donc ce n'était pas simple de recruter », avait d'ailleurs Roberto De Zerbi. Espéraient-ils certainement pouvoir réintégrer l'effectif en bloquant leur départ ? L'OM a tranché et ne fera aucun cadeau.

Ils ne joueront plus avec l'OM

D'après les informations de Mohamed Toubache-Ter, l'OM aurait tout simplement décidé de ne pas les réintégrer à l'équipe, estimant que l'institution devait primer sur tout. Jordan Veretout, Chancel Mbemba et Ulisses Garcia sont donc prévenus.