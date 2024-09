Transferts : Ils peuvent encore quitter l’OM !

Arnaud De Kanel

Le mercato estival a fermé ses portes vendredi dans les principaux championnats européens dont la Ligue 1. Il est donc impossible pour les clubs concernés de recruter de nouveaux joueurs mais les ventes sont possibles. L'OM compte en profiter pour mettre à la porte les lofteurs.

L'OM aura été l'un des principaux acteurs du mercato estival avec notamment onze recrues. Les dirigeants sont globalement satisfaits du travail réalisé même s'ils auraient aimé vendre leurs joueurs jugés indésirables. « Je suis content de l'effectif, il faut voir ce que l'on peut encore faire. Le club a fait un gros travail. Tous les joueurs n'ont pas accepté de partir donc ce n'était pas simple de recruter. Le club a vrament bien travailler. J'aime être honnête, et avec les difficultés sur ce mercato, notamment sur les départs, on a bien fait. L'OM a démarré un projet. Pour bien faire, ça prend du temps et il faudra plusieurs fenêtres », notait Roberto De Zerbi vendredi avant d'affronter Toulouse. Mais un dernier espoir réside...

Des marchés sont ouverts...

L'OM a réussi à se séparer de Samuel Gigot dans les dernières heures du mercato mais trois indésirables sont encore dans l'effectif. Pour Chancel Mbemba, mis à pied après un écart de comportement, la solution pourrait venir d'Arabie saoudite. En effet, le marché saoudien fermera ses portes seulement ce lundi et le défenseur congolais a des touches dans le golfe. La Turquie pourrait également être une destination pour Mbemba car les gros clubs turcs ont des moyens. Turquie, pays où pourrait rebondir un certain Pol Lirola, courtisé par Eyüpspor. Enfin, Ulisses Garcia peut espérer un rebond en Belgique, aux Pays-Bas, au Portugal ou encore au Qatar, les autres marchés toujours ouverts. A noter qu'Azzedine Ounahi suscite également des convoitises dans le golfe.

Le joker Veretout ?

Enfin, Jordan Veretout pourrait également quitter l'OM. Réticent à rebondir dans le golfe, le milieu de terrain a des chances de rejoindre l'OL selon RMC Sport. En effet, bien que le marché soit fermé, les Gones souhaiteraient enrôler Veretout en qualité de joker médical et le règlement l'y autorise. Le mercato de l'OM n'est donc pas encore terminé...