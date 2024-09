Mercato : Neymar plombe un ancien de l'OM !

Arnaud De Kanel

Six mois après son arrivée, Renan Lodi quittait l'OM en janvier dernier pour signer à Al Hilal. Après avoir connu des mois compliqués à Marseille, le latéral gauche brésilien s'apprête à vivre une saison galère puisqu'il n'a pas été inscrit par la formation saoudienne pour disputer le championnat, la faute au retour de Neymar.

Cela relève désormais d'un énorme défi de rester plus d'une saison à l'OM. le club phocéen change complètement de visage d'un mercato à l'autre et Renan Lodi peut en témoigner. L'hiver dernier, il quittait l'OM qu'il avait rejoint six mois plus tôt pour s'engager en Arabie saoudite dans le club de Neymar.

Neymar de retour, Lodi écarté

D'ailleurs, l'ancienne star du PSG s'apprête à faire son grand retour sur les terrains après une nouvelle longue blessure. Cela va causer du tort à son compatriote Renan Lodi. Selon plusieurs médias saoudiens, l'ancien joueur de l'OM va être sacrifié par Al Hilal pour pouvoir inscrire Neymar. En effet, les clubs n'ont le droit qu'à dix joueurs étrangers.

Un transfert pour Lodi ?

L'avenir de Renan Lodi s'assombrit considérablement. Le Brésilien n'a plus qu'à trouver un nouveau club pour espérer jouer cette saison. Les grands marchés européens étant fermés depuis vendredi, il pourrait rebondir en Turquie, en Arabie saoudite ou au Qatar.