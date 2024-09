Mercato : Un international algérien fait paniquer l’OM

Axel Cornic

Les derniers mois ont a été très agités pour l’Olympique de Marseille, qui aura enregistré onze recrues pour une dépense totale autour des 85M€. Mais Pablo Longoria aurait aimé faire mieux avec une douzième arrivée dans les toutes dernières heures du mercato, puisque plusieurs sources ont évoqué des contacts avec Ismaël Bennacer de l’AC Milan.

Après les arrivées de Ismaël Koné et de Pierre-Emile Højbjerg, à Marseille on aurait souhaité recruter un énième milieu de terrain pour Roberto De Zerbi. Et une occasion s’est présentée en toute fin de mercato, avec Ismaël Bennacer qui semblait être poussé vers la sortie à l’AC Milan.

Le dernier jour du mercato marseillais

Mediaset a été le premier à sortir l’information, évoquant des contacts entre l’OM et l’entourage de Bennacer. Ce dernier a d’ailleurs quitté l’entrainement dans la journée de vendredi, afin de pouvoir directement discuter de son avenir et donc trouver un nouveau club. A noter que les Marseillais n’étaient pas seuls sur le coup, puisque l’international algérien était également suivi par l’Atlético de Madrid.

Rien de sérieux pour Bennacer ?

Mais rien n’est allé comme prévu et Ismaël Bennacer est finalement resté à l’AC Milan cet été ! Et les premières indiscrétions ont commencé à tomber, puisque Tuttosport nous apprend qu’il n’y aurait rien eu de vraiment sérieux entre le milieu de 26 ans et l’OM. Il y aurait bien eu une prise de contact, mais le club phocéen aurait rapidement lâché l’affaire, vraisemblablement effrayé par les montants du dossier.